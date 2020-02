Streit in Diskothek eskaliert

Tauberbischofsheim.Ein Streit eskalierte am frühen Samstagmorgen in einer gastronomischen Einrichtung in der Hauptstraße in Tauberbischofsheim. Im Club kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer mindestens zehnköpfigen Personengruppe. Nachdem die beiden den Club verlassen hatten, wurden sie von der Personengruppe verfolgt und von mindestens zwei Personen angegriffen und niedergeschlagen. Beide Männer wurden durch die Schläge bewusstlos und erlitten schwere Verletzungen. Ein Zeuge, der die Polizei alarmiert hatte, wurde ebenfalls niedergeschlagen, als dieser die flüchtenden Täter verfolgte. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden aufgefordert, diese dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, mitzuteilen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020