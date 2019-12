Streifenwagen verunglückt

Bestenheid/Wartberg.Ein Streifenwagen des Polizeireviers Wertheim verunglückte am Sonntagabend schwer. Glücklicherweise wurden die beiden Insassen nicht oder möglicherweise nur leicht verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Streife war gegen 20.50 Uhr von Monfeld in Richtung Wertheim unterwegs, als ein langsam fahrender Kombi entgegenkam. Nachdem der Kombi-Lenker den Streifenwagen erkannte, beschleunigte er und flüchtete in Richtung Königsberger Straße. Die Streife nahm die Verfolgung auf.

Hierbei wurde ein in der Königsberger Straße geparkter Mercedes beim Wendemanöver beschädigt. Der Fahrer des dunklen Pkw floh über die Breslauer Straße in Richtung Bestenheider Höhenweg und bog in Richtung Wartberg ab.

An der Kehre zum Wartberg fuhr der Streifenwagen zunächst geradeaus, touchierte mit dem linken Vorderrad den Bordstein. Die Leitplanke verhinderte, dass der Wagen in den Wald schleuderte. Das Auto schlitterte an der Planke entlang, bis es mit einem Baum kollidierte. Dann rutschte es einen etwa zehn Meter tiefen Abhang hinunter, überschlug sich und kam 30 Meter abseits der Straße auf den Rädern zum Stehen. Beide Insassen des Wagens stiegen aus eigener Kraft aus. Für der Bergung war die Feuerwehr Wertheim vor Ort. Der Schaden wird auf 40 000 Euro geschätzt. Der Kombi, möglicherweise ein neuerer BMW, konnte nicht angehalten werden. Die Polizei sucht Zeugen, die sich beim Verkehrskommissariat, Telefon 09341/60040, melden sollen. Wem ist am Sonntagabend der Kombi aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Kennzeichen geben? pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019