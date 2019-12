Straub Beauty will über Export das Wachstum vorantreiben

Bestenheid.Bei einer Feierstunde am vergangenen Freitag ehrte jüngst die Geschäftsleitung der Straub Beauty Group ihre Jubilare. Die Geehrten kamen mit den Abteilungsleitern, Vertretern des Betriebsrates und der Geschäftsleitung in den „Bestenheider Stuben“ zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Straub Beauty Group, Jelto Hendriok, lobte in seiner Ansprache die Jubilaren und den Betriebsrat angesichts ihrer Leistung und ihres treuen Engagements. „Es ist nicht selbstverständlich, dass Mitarbeiter über so viele Jahre Ihrer Firma die Treue halten. Sie sind durch ihre langjährige Erfahrung tragende Säulen der Firma.“ Ihr fortwährender Einsatz und die Treue verdienten Respekt und Anerkennung und mache gleichzeitig stolz. Stolz deshalb, weil dies auch die Zufriedenheit der Arbeitnehmer widerspiegele.

Die Treue zum Unternehmen bestätige eindrucksvoll das gute Verhältnis zwischen den Arbeitnehmern und dem Unternehmen Die Mitarbeiter seien das Fundament der erfolgreichen Unternehmensentwicklung und die Voraussetzung einer positiven Zukunft.

Jelto Hendriok gab auch einen Überblick über die Geschäftsentwicklung des Jahres und blickte auf das bevorstehende Geschäftsjahr.

Der Umsatz habe sich 2019 positiv entwickelt. Die Auftragslage sei in allen Vertriebsbereichen positiv. Hendriok schätzt die Aussichten für 2020 als vielversprechend ein. Anfragen und Neulistungen von großen Drogerieketten und Discountern lägen vor.

Forciert werde die Stärkung und der Ausbau der Marken- und Eigenmarkenartikel sowie die Neukundengewinnung und Neulistungen in den bestehenden Märkten. Neue Produktlinien wie Vitapro med, herbaflor Naturhaarpflege, Safari Plage würden eingeführt.

Der Hauptfokus werde im kommenden Jahr der Export sein, da man hier die größten Wachstumschancen sehe. Die Straub Beauty Group sei bereits in über 70 Ländern vertreten und sehe hier sowie in diversen weiteren Ländern hohes Entwicklungspotential. Das Unternehmen werde im kommenden Jahr neben den Exportmessen in Bologna, Dubai und Hong Kong erstmalig auf den Messen Pro Beauty in Kiew, Intercharm Moskau und Beauty Expo in Almaty ausstellen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen habe 2019 bei etwa 1,5 Millionen Euro gelegen. Es sei in eine neue Abfüllanlage, in eine neue Etikettiermaschine, in die Optimierung des Reinigungsvorgangs in den Mischräumen, in Zusatzprogrammierungen des neuen IT Systems Infor Blending und in weitere verschiedene kleinere Projekte investiertiert worden.

Re-Zertifizierung

Ein wichtiger Meilenstein sei die erfolgreiche Re-Zertifizierung durch den TÜV Nord nach IFS HPC (International Feature Standard Household and Personal Care) gewesen. Diese Norm werde in Zusammenarbeit mit der Körperpflegemittel-Industrie, dem Handel und den Zertifizierungsstellen ausgearbeitet, wodurch alle wichtigen Bedürfnisse der Industrie in diesem Standard zusammengefasst würden.

„Das Zertifikat unterstreicht unsere hohen Qualitätsansprüche und bietet unseren Kunden somit Sicherheit und Transparenz. Mit dem Zertifikat hat man ein weiteres Verkaufsargument an der Hand, das die Qualität unserer Produkte und Leistungen gegenüber den Kunden eindrucksvoll belegt“, so Jelto Hendriok.

Die Zusammenarbeit mit der Tochterfirma Beauty Brands International sei gestärkt und intensiviert sowie neue Vertriebsmarken gewonnen worden. An erster Stelle sei die Marke Palmaria Mallorca zu erwähnen. Weitere Marken seien La Martina und Maserati.

Seit Februar repräsentiere die deutsche Schauspielerin Jessica Schwarz die Anti-Aging Marbert Pflegelinie „Lift 4 Age Protecion“. Jessica Schwarz zähle zu den gefragtesten deutschen Schauspielerinnen ihrer Generation. „Jessica Schwarz als Markenbotschafterin für unsere Marke zu gewinnen, ist ein sehr großer Erfolg“, so Jelto Hendriok.

Der Geschäftsleitung sei klar, dass ein wichtiger Bestandteil des Erfolges in den zahlreichen Mitarbeitern, die dem Unternehmen viele Jahre die Treue halten, liege. „Die hohe Motivation und die außergewöhnliche Loyalität der Straub-Belegschaft sind die Grundpfeiler für die stabile Unternehmensentwicklung der letzten Jahrzehnte“, so Jelto Hendriok.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019