Straße voll gesperrt wegen Sanierung

Wertheim.Wegen Bauarbeiten der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Wartberg und Bestenheid wird die Straße vom 2. bis 13. Juni voll gesperrt. Die Vollsperrung beginnt am Dienstag, 2. Juni, um 8.30 Uhr und dauert voraussichtlich bis Samstag, 13. Juni, 18 Uhr. Die Umleitung des überörtlichen Verkehrs ist ausgeschildert. Die Sperrung hat Auswirkungen auf den Stadtbusverkehr. Auf der Stadtbuslinie 974 ab Wertheim zum Wartberg entfallen bei Fahrt-Nummer 123 um 7.46 Uhr jeweils der Stopp an den Haltestellen „Leonhard-Karl-Straße“, „Bestenheider Höhe“ und „Rotkreuzstraße“. Ersatzweise ist der Zustieg an der Haltestelle „Breslauer Straße“ und der Ausstieg an der Haltestelle „Reinhardshof, Nord/Krankenhaus“ möglich. Bei der Ruftaxi-Linie 9872 muss gegebenenfalls mit Verspätungen gerechnet werden. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020