Strafe wegen versuchter Körperverletzung verhängt

Wertheim.In einer Wohnung in Freudenberg kam es im Juli vergangenen Jahres zum Streit zwischen dem Wohnungsinhaber und seinem alkoholisierten Gast. Der Inhaber wollte ihn aus der Wohnung haben, doch der Gast wehrte sich, und der Inhaber musste ihn aus der Wohnung zerren. An der Haustür schlug der Gast eine Scheibe ein, und der Inhaber rief die Polizei.

Auf den Lärm und das Gerangel auf der Straße war ein Nachbar aufmerksam geworden. Er wollte schlichten und wurde vom Angeklagten gestoßen. Der Nachbar brachte mit dem Wohnungsinhaber den Beschuldigten zu Boden und hielt ihn fest, bis die Polizei da war. Die Beamten maßen den Atemalkohol und das Ergebnis entsprach umgerechnet einer Blutalkoholkonzentration von 2,6 Promille.

Der Angeklagte hat nach eigenen Angaben an den Vorfall keine Erinnerung, bestritt ihn aber nicht. Er ist schon vier Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten: wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Besitzes von 24 Gramm Marihuana, Beschädigung eines Autospiegels in Stadtprozelten und die Entwendung von Geld. Für den Diebstahl gab es eine Jugendstrafe mit Bewährung.

Im jetzigen Fall hielt der Staatsanwalt eine Strafe von 40 Mal 25 Euro für ausreichend. Der Verteidiger schloss sich an und sprach bezüglich der Vorstrafen von Jugendverfehlungen. Wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim den Angeklagten zur Gesamtstrafe von 40 Mal 15 Euro. Die Richterin ging von erheblich verminderter Schuldfähigkeit aus. Sie ermahnte den 22-jährigen Arbeitslosen aus Stadtprozelten, etwas gegen sein Alkoholproblem zu unternehmen, eine Arbeitsstelle anzunehmen oder besser eine Ausbildung zu beginnen. Er bewege sich auf einem schmalen Grat.

Der Sachschaden in Höhe von 194 Euro ist dem Hauseigentümer erstattet worden, das Hausverbot besteht aber weiter. Ob die bayerische Justiz nach diesem Urteil mit einem Widerruf der Bewährung reagiert, wird sich zeigen. goe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020