Sternsinger bringen den Segen Gottes

Bestenheid.Die Sternsinger sind an folgenden Tagen jeweils von zirka 13.30 bis 17 Uhr in Bestenheid unterwegs, um den Segen Gottes in die Häuser zu bringen:

Samstag, 28. Dezember: Haslocher Weg, Robert-Bunsen-Weg, Zieglerweg, Spessartstraße, Odenwaldstraße, Hannes-Greiner-Straße.

Sonntag, 5. Januar: Am Eichamt, Mühlenweg, Kleiner Weg, Erlenstraße, Ulmenweg, Kiesweg, Johannes-Kerer-Straße, Schwarzwaldstraße, Leonhard-Karl-Straße, Taunusstraße, Rhönstraße, Heinrich-Geißler-Straße, Liegnitzer Straße, Königsberger Straße.

Montag, 6. Januar: Breslauer Straße, Reichenberger Straße, Bestenheider Höhenweg, Gleiwitzer Straße, Marienbader Straße, Danziger Straße, Karlsbader Straße, Stettiner Straße.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019