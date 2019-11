Sterne, Geschenke und Weihnachtsmützen

Wartberg.Eine bunt geschmückte Tanne in der Nähe des Berliner Mauerstücks auf dem Wartberg übermittelt die Weihnachtswünsche der Jungen und Mädchen der Otfried-Preußler-Schule. 2009 wurde der Baum an der Kreuzung des Salon-de-Provence-Rings zum Berliner Ring gepflanzt. „Seit 2010 wird er von den Grundschülern geschmückt“, erinnerte sich Klaus von Lindern.

Der Baum ist inzwischen auf stolze fünf Meter angewachsen und wurde in den Jahren von mehreren Grundschulgenerationen geschmückt. Am gestrigen Freitagvormittag übernahmen die insgesamt 36 Kinder der 3a und 3b der Schule die ehrenvolle Aufgabe. Begleitet wurden sie dabei von Kunst-und Musiklehrerin Barbara Brigandt und Deutschlehrerin Natascha Mundt sowie von Elternteilen. Im Kunst- und Werkunterricht hatten die Kinder kleine Tontöpfe bemalt und in Glocken für den Baum verwandelt. Die Motive waren vielfältig.

Schmuck gebastelt und gefaltet

„Geschenke, Tannenbäume, Sterne, Kränze, Herzen, Sterne und Weihnachtsmützen“, zählten die Kinder stolz auf. Außerdem hatten sie Weihnachtssterne und andere Motive aus Papier gefaltet, ausgeschnitten und laminiert. Zu Beginn der Aktion trug die 3b das Gedicht der fünf Zwerge von Elisabeth Schmitz vor. Es berichtet über die Zwerge, die dem Weihnachtsmann helfen. Dann ging es an das Schmücken des Baums.

Besonderes Spaß hatte der Nachwuchs daran, die Werke an den oberen Ästen anzubringen. „Die Leiter ist cool, darauf ist man so groß“, fand eine Schülerin. Im Namen des Stadtteilbeirats Wartberg dankte Lothar Beuschlein Kindern und Lehrkräften. Der Beirat ergänzte den Schmuck durch zwei LED-Lichterketten und einige glänzende Kugeln.

Kinder sollen sich engagieren

Dankesworte gab es auch von der Stadtteilkoordinatorin Tatjana Gering. „Es ist schön, dass ihr so toll mitmacht und wieder den Baum schmückt. Wir werden ihn die ganze Advents- und Weihnachtszeit über genießen.“ Dankbar war sie auch, dass die Kinder die in der Nähe des Baums wohnen, in der Weihnachtszeit nach dem Rechten schauen. „Fällt mal ein Dekostück herunter, hängen sie es wieder auf.“

Im Gespräch mit den FN stellte sie fest, sie finde es als Stadtteilkoordinatorin wichtig, dass sich die Kinder beim Schmücken einbringen. Dies passe auch zu ihrem Ziel der Partizipation für alle Bewohner des Stadtteils. bdg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.11.2019