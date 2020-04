Stelle fluchtartig verlassen

Kreuzwertheim.Ein Waldbrand im „Himmelreich“ an einem Hang oberhalb des Wasserkraftwerks der Schleuse Eichel wurde der Polizeiinspektion Marktheidenfeld am Sonntag, 5. April, kurz nach 16.30 Uhr gemeldet. In der Nähe des dortigen Wanderweges „Heunweg“ glimmte eine Fläche von etwa 400Quadratmeter Wald. Einige Bäume hatten bereits am unteren Bereich des Stamms Feuer gefangen. Es konnte eine Lagerfeuerstelle gefunden werden, von der als Brandursache ausgegangen wird. Offensichtlich wurde diese errichtet, um dort zu grillen. Augenscheinlich war diese fluchtartig verlassen worden. Ein Stock mit Grillgut blieb noch zurück. Die örtlichen Feuerwehren waren mit gut 40 Einsatzkräften vor Ort. Diese mussten aufgrund des unwegsamen Geländes eine Schlauchstrecke von etwa zwei Kilometern aufbauen. Der gesamte Einsatz dauerte schließlich bis Mitternacht. Ein in Einsatzbereitschaft versetzter Hubschrauber der Polizei mit einem Löschbehälter musste nicht eingesetzt werden. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen, die Hinweise zu Personen am Lagerfeuer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 09391-9841-0 an die Polizei Marktheidenfeld zu wenden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2020