Steffen Simny führt jetzt den Liederkranz

Dertingen.Der Gesangverein Liederkranz Dertingen veranstaltete jüngst seine Jahreshauptversammlung Schriftführerin Anneliese Holzhäuser verlas zunächst das Protokoll der letztjährigen Versammlung. Es folgte der Kassenbericht von Waltraud Reinlein. Geprüft wurden die Finanzen von Werner Sell und Frieder Dinkel.

Vorsitzender Frieder Henke ließ in seinem ausführlichen Bericht das rege Vereinsleben des Jahres 2019 Revue passieren. Man fand sich zu 43 Proben ein, der Chor zählt derzeit 53 aktive Sängerinnen und Sänger. Höhepunkte waren das Probenwochenende auf Burg Rothenfels im Februar, die Sommerserenade des Chores im Schulhof zusammen mit den Mandelzwergen, die Besuche der Liederabende in Burgsinn, Helmstadt und Uettingen. In der voll besetzten Evangelischen Wehrkirche gaben der gemischte Chor und die Mandelzwerge ein anspruchsvolles Konzert im Advent. Die schon zur Tradition gehörenden Liedvorträge am Karfreitag und 1. Weihnachtsfeiertag beim Gottesdienst, anlässlich des Volkstrauertages auf dem Friedhof und bei der großen Weinprobe vor dem Weinfest durften nicht fehlen. Zudem feierten außergewöhnlich viele Mitglieder ein Jubiläum

Antonia Hörner, die Leiterin des Kinderchores Mandelzwerge, berichtete über guten Zulauf. Derzeit besteht der Chor aus 21 Aktiven, erst bei der jüngsten Probe kamen weitere zwei Kinder zum Schnuppern. Sehr gut angekommen war ein Workshop in Remlingen. Mit viel Freude verwenden die Kinder die neu erhaltenen Musikinstrumente. Die Adventszeit war sehr anstrengend, zumal die Mandelzwerge in diesen Wochen drei Auftritte absolvierten. Für das neue Jahr ist ein Projekt „Reise durch Europa“ geplant.

Die Chorleiterin des gemischten Chores, Hanna Stollberger, blickte auf gut besuchte Probenabende zurück, der gemischte Chor habe sich klanglich sehr gut weiterentwickelt. Ein Highlight war sicher auch das Probenwochenende und der Probensonntag im November.

Für 2020 stehen bereits einige Termine fest. Vom 10. bis 12. Juli ist ein Probenwochende in der Musikakademie Hammelburg in Planung. Die Wiederholung des Besuchs des Wertheimer Weihnachtsmarktes würde sie sehr begrüßen. Ortsvorsteher Egon Beuschlein lobte den Verein für seine aktive Teilnahme am Ortsgeschehen und wünschte einen guten Zusammenhalt, dem Vorstand weiterhin ein gutes Händchen.

Nach 40-jähriger Vereinszugehörigkeit wurden Eduard Kloss und Gerd Beuschlein zu Ehrenmitgliedern des Liederkranzes ernannt. Gerd Beuschlein ist seit über 40 Jahren aktiver Sänger und eine große Stütze im Bass. Eduard Kloss ist inzwischen passives Mitglied, er wsr zehn Jahre Vorsitzender. Die beiden Vorsitzenden Frieder Henke und Sabine Haas, wie auch die Schriftführerin Anneliese Holzhäuser standen nicht mehr Wahl zur Verfügung.

Zum neuen Vorsitzenden wurde Steffen Simny gewählt, zu Schriftführerinnen Julia Heisel und Katrin Tritschler.

Als Beisitzer fungieren in Zukunft Norbert Hörner und Gerd Beuschlein. Wiedergewählt wurden die Notenwartin Stefanie Strauß, neu gewählt wurden Stimmführer für den Bass Armin Beuschlein, für den Sopran Anita Luzak und in den Wahlausschuss Hiltrud Hörner. lkd

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020