Stefan Kempf verlässt CDU

Wertheim.Nach 14 Jahren in der CDU tritt Stefan Kempf, Stadtrat der Bürgerliste, aus der Partei aus. In einer E-Mail an die Kreisgeschäftsführung erklärte er, die CDU „mit sofortiger Wirkung“ verlassen zu wollen. Eine Begründung enthielt das Schreiben nicht.

Das Verhältnis zwischen CDU und Kempf ist schon länger zerrüttet. Im Oktober 2018 hatte er die Gemeinderatsfraktion verlassen, nachdem ihm der damalige Fraktionschef Udo Schlachter zu verstehen gegeben hatte, dass Kempf auf der Liste für die Kommunalwahl 2019 keinen Platz finden wird. Er bildete dann für die restlichen Monate seiner Amtszeit zusammen mit der SPD-Fraktion eine sogenannte Zählgemeinschaft.

Von den FN nach den Gründen für den Schritt befragt, sagte der 41-Jährige, dass er mit dem Zustand der CDU auf Bundes- und Landesebene unzufrieden sei. Angela Merkel habe einen „Trümmerhaufen“ hinterlassen. Es gebe keine „klare Linie“. Die Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden verlaufe ungeordnet.

Auch an der Wertheimer CDU übt Kempf Kritik: Der Fraktionschef Axel Wältz habe bei seiner Haushaltsrede (wir berichteten) im Gemeinderat „jedem alles versprochen“. Dabei müsse man angesichts der Pandemie „langsamer machen“. Nach dem Austritt könne er „noch freier agieren“, so Kempf.

Weil Kempf bei der vergangenen Gemeinderatswahl mit einer eigenen Liste angetreten war, gab es zwischenzeitlich in der Union Überlegungen, Kempf aus der Partei auszuschließen. Die Hürden für einen solschen Schritt sind allerdings recht hoch.

Mit dem Austritt hat sich diese Diskussion nun erledigt. Michael Bannwarth, derzeit noch Vorsitzender des Stadtverbands, sagte auf FN-Anfrage, Kempf habe im Vorfeld nicht das Gespräch mit ihm gesucht. Er nehme den Schritt „zur Kenntnis. Die Schmerzen darüber sind aber relativ milde“, fügte er an.

