Statt Geldstrafe droht jetzt Haft

Wertheim.Wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sollte sich beim Amtsgericht Wertheim ein Angeklagter verantworten, fehlte aber ohne Entschuldigung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft stellte das Gericht das Verfahren vorläufig ein, und der polnische Staatsbürger wurde zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Die Urkundenfälschung erfolgte durch die Verwendung eines unechten Kennzeichens beim Fahren eines Kfz. Dazu kommt, dass für den Wagen kein Haftpflichtversicherungsschutz bestand.

Bei ihren Ermittlungen traf die Polizei den Angeklagten trotz zahlreicher Versuche nur ein Mal am Wohnsitz in Reicholzheim an. Es hatte den Anschein, als betrieb er dort mit einem Kollegen ein Kleingewerbe für Kfz-Handel/Reparatur.

Im Februar öffnete er nach massivem Klopfen der Polizei und sagte, er wolle nach Helmstadt umziehen. Im Lauf der Zeit verschwanden auf dem Anwesen der Briefkasten und die noch fahrbaren Autos. Nur Schrott sei geblieben.

Der Beschuldigte ist vorbestraft, hat aber die Strafe nicht bezahlt. Daraufhin erging Haftbefehl, und der Mann soll die Strafe als Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen goe

