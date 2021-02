Startschuss für die „Eissaison“ ist in Wertheim gefallen

Wertheim.Knapp 18 Grad in der Sonne – was gibt es nach all den grauen Tagen Schöneres als ein leckeres Kugeleis? In Wertheim ist es seit Samstag möglich. An diesem Tag öffnete beispielsweise das „Il Gelato“ in der Innenstadt. Inhaber Samuel De Dea ist mit dem Start in die Saison zufrieden, denn viele Familien und Stammkunden stellen sich seitdem ein, um Klassiker wie Vanille und ausgefallenere Sorten wie Mango zu probieren. Der Renner der ersten Tage ist allerdings die Sorte Giotto, sagt De Dea. „Ich bin ja froh, dass es weitergeht, wenn auch erst mal nur mit dem Straßenverkauf.“ Dass die Saison auf Grund der Temperaturen schon im Februar startet, hat es zum letzten Mal im Jahr 2015 gegeben, erinnert sich der Inhaber, während er die nächsten Klassiker, Erdbeere und Schoko, über die Theke reicht. / hei

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.02.2021