Start in die besinnliche Zeit

Mondfeld.Sich auf die Weihnachtszeit einstimmen, dafür gibt es auch in Mondfeld schöne Traditionen. So wurde der Christbaum in der Ortsmitte vom Ortsvorsteher und den Ortschaftsräten aufgestellt, geschmückt und die weihnachtliche Beleuchtung eingeschaltet.

Baum aus Privatbesitz

Der Weihnachtsbaum kommt immer aus dem Privatbesitz von einer Mondfelder Familie. In diesem Jahr wurde er von Familie Reinhold Jekeli gespendet. Die Firma Fließen-Schneider stellte für das Fällen und Aufstellen des Weihnachtsbaumes ihren Lkw mit Kran zur Verfügung.

Der Heimat- und Kulturverein Club Linsenrainer veranstaltete im Anschluss das Mondfelder Christbaumfest am Clubhaus in der Ortsmitte. Mit Glühweinspezialitäten, Bier und leckeren Bratwürsten vom Grill starte in Mondfeld die Adventszeit. Umrahmt wurde das Fest mit Weihnachtsliedern vom Männergesangverein Sängerbund Mondfeld. Die Leitung hatte Nathalie Hirsch.

In einem waren sich alle Mondfelder einig: war eine schöne Einstimmung auf die besinnliche Zeit.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019