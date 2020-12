Starkes Signal für die Zukunft

Main-Spessart-Kreis.In Bayern sind die Berechnungen für die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kreis abgeschlossen. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen war, werden sich diese Schlüsselzuweisungen auf einer Gesamthöhe von 3,93 Milliarden Euro bewegen.

Die Schlüsselzuweisungen sind die Kernleistung und größte Einzelposition im kommunalen Finanzausgleich. Sie verbessern die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen und sollen Unterschiede in der Steuerkraft abmildern. Die Kommunen können die Schlüsselzuweisungen frei zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden. Dies stärke die Eigenverantwortung und Selbstverwaltung, heiß es in dem Schreiben. Der Landkreis Main-Spessart erhält rund 20,6 Millionen Euro.

„Mit dem kommunalen Finanzausgleich 2021 sendet der Freistaat Bayern ein starkes Signal und schafft die Voraussetzungen dafür, dass die bayerischen Kommunen auch in Zeiten der Corona-Krise weiterhin ihre Aufgaben im Sinne der Bürger erfüllen und kraftvoll in die Zukunft investieren können“, so Staatssekretärin Anna Stolz nach Bekanntgabe der Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Sie ergänzte: „Die Gemeinden, Städte, Landkreise und Bezirke können sich auf den Freistaat auch in den aktuell extrem schwierigen Zeiten verlassen.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020