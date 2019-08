Standortbestimmung in der Vorbereitung

Knapp vier Monate nach Saisonschluss hat die handballfreie Zeit für den HSV Main-Tauber ein Ende. Rund zwei Monate, bevor man den Ligabetrieb gegen Dettelbach eröffnet, beginnt die erste Ausscheidungsrunde im Molten-Cup am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr in der Realschule SH1 in Bestenheid mit einem Spiel gegen den TSV Karlstadt.

An den Molten-Cup insgesamt hat der HSV gute Erinnerungen. Als krasser Außenseiter gestartet, schaltete man in der vergangenen Saison die höherklassigen Teams aus Sulzbach und Stadeln aus und scheiterte erst denkbar knapp am mittlerweile in die 3. Liga aufgestiegenen HSC Bad-Neustadt. Auch dieses Mal hat man sich beim HSV vorgenommen, für Furore zu sorgen.

Doch bevor in den kommenden Runden eventuell wieder große Namen nach Wertheim kommen, gilt es zunächst eine Pflichtaufgabe zu lösen. Die Favoritenrolle liegt vor dem Duell jedenfalls beim amtierenden Meister der Bezirksliga-Süd. Die Karlstädter treten in der Nord-Staffel an und kamen dort in den letzten Jahren kaum über einen Mittelfeldplatz hinaus.

Unterschätzen sollte man die Gäste aus dem Spessart jedoch nicht. Das letzte Spiel der beiden Teams liegt allerdings schon mehrere Jahre zurück.

Interessanter wird es für die Hausherren zu sehen, wo man im Hinblick auf die nächste Saison derzeit steht. Einige Spieler aus dem Meister-Kader haben den HSV verlassen. Die Mannschaft hat zwar weiterhin den Anspruch, um den Titel in der Liga mitzuspielen, jedoch ist in dieser frühen Phase der Vorbereitung noch viel Luft nach oben in Sachen Fitness und Eingespieltheit. Gerade deshalb ist diese Partie ein guter Gradmesser für die priorisierte Liga.

Wertheims Trainer Konrad Michel ist überzeugt, dass sein Team die Aufgabe sehr ernst nimmt: „Natürlich zählt am Ende die Liga. Dennoch freuen wir uns immer sehr auf solche Pokalspiele. Im letzten Jahr haben wir tolle und positive Erfahrungen gegen höherklassige Mannschaften gesammelt. Das hat eine gewisse Euphorie bei uns ausgelöst, die uns auch in der Meisterschaft zugute kam. Karlstadt ist für uns ein unbeschriebenes Blatt. Wenn wir jedoch unser Spiel durchziehen, haben wir sehr gute Chancen, tatsächlich in die nächste Pokal-Runde einzuziehen.“ mm

