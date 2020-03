Standesgemäßen Schlusspunkt gesetzt

HSV Main-Tauber – TV Großlangheim 26:16

HSV Main-Tauber: B. Schack (Tor); M. Schack (Tor); Kunzmann 10/2; Eichelbrönner 5; Enzfelder 4; Hingerl 2; Roesler-Schlueter 2; Merola 2; Akbulut 1; Brem; Diehm; Witt. – Zuschauerzahl: 80.

Mit einer Galavorstellung verabschiedete sich der HSV Main-Tauber am Sonntagabend aus der Saison 2019/2020 in der Handball-Herren-Bezirksliga Südwest Unterfranken. Beide Teams mussten einige Ausfälle hinnehmen. So fehlten auf Seiten des HSV wie schon in den letzten Wochen Marcel Michel und Tim Roesler-Schlueter, sowie Danijel Lejic krankheits- und verletzungsbedingt. Doch dieses Mal gelang es den Hausherren deutlich besser die Ausfälle zu kompensieren. Speziell die Defensive wirkte wie ausgewechselt. Stellte man gegen Würzburg mit 34 Gegentoren noch einen Saison-Negativrekord auf, kassierte man gegen Großlangheim nur 16 Treffer, was einen Saison-Bestwert bedeutet.

Dies war nicht nur der starken Abwehr, sondern auch dem an diesem Abend überragenden Torhütergespann Benedikt und Maximilian Schack zu verdanken. In der Anfangsphase hielten die Gäste noch mit, ehe die Wertheimer mit einem Fünf-Tore-Lauf bis zur 16. Minute auf 8:3 davon zogen. Bis zur Halbzeit hätte man die Führung sogar noch ausbauen können. Der TVG leistete sich offensiv viele unnötige Ballverluste, doch auch der HSV ließ im Angriff Chancen liegen. So blieb es bei einem Fünf-Tore-Abstand zur Pause.

Doch schon kurz nach Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse. In der 38. Minute zeigten die Schiedsrichter dem starken Julian Enzfelder bei einem Konter die Rote Karte. Da dieser von vorne kam, eine zweifelhafte Entscheidung. Die Großlangheimer nutzten die Überzahl und verkürzten auf 14:11. Das Spiel wurde immer hitziger, doch letztlich gingen die Wertheimer, angetrieben von den Zuschauern, mit der aufkommenden Härte und Hektik besser um. Der TVG leistete sich weiterhin viele Ballverluste und auch durch eine eigene Überzahl, starteten die Gastgeber einen kleinen Lauf und bauten die Führung auf 18:11 aus. Vor allem Kevin Kunzmann hatte in dieser Phase Feuer gefangen und war von der Defensive der Gäste nicht zu bremsen. Daneben glänzte Abwehrspezialist Luis Eichelbrönner, der aufgrund der Ausfälle deutlich mehr Spielzeit im Angriff bekam und auch dort seine Qualitäten unter Beweis stellte.

So ließen die Wertheimer auch in den Schlussminuten nichts mehr anbrennen und konnten den Vorsprung sogar noch ausbauen. Am Ende zeigte die Anzeigetafel ein 26:16 an. Der HSV verabschiedet sich dank einer tollen Manschaftsleistung mit einem Ausrufezeichen in die Sommerpause. In dieser steht jedoch auch viel Arbeit an.

Das großartige Ergebnis in der letzten Partie kompensiert leider nicht ganz, dass man mit Platz vier, welchen man am Saisonende mutmaßlich belegen wird, die eigenen Ziele nicht ganz erfüllt hat.

Vor allem auswärts zeigten die Wertheimer meist ein anderes Gesicht als zu Hause und weisen in der Fremde sogar ein negatives Punkteverhältnis auf. Man darf gespannt sein, wie sich der Kader in der Sommerpause verändern wird. Doch auch die nächsten Wochen halten noch spannende Entscheidungen parat. An dieser Stelle darf man der TG Heidingsfeld zur hochverdienten Meisterschaft beglückwünschen. Dahinter wird es bis zum letzten Spieltag einen engen Kampf zwischen der TG Würzburg und Großlangheim um den zweiten Platz geben. HSV Spielertrainer Kevin Roesler-Schlueter blickt mit gemischten Gefühlen auf die Saison zurück: „Es ist schwer zu erklären, warum wir solche Leistungsschwankungen hatten. Zu Hause haben wir ein komplett anderes Gesicht gezeigt als auswärts. Das ist zum Teil beruhigend, weil wir auch heute wieder gesehen haben, was für ein Potenzial eigentlich in der Mannschaft steckt. Letztendlich hat uns unsere Schwäche auf fremden Platz das Erreichen des zweiten Platzes gekostet.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020