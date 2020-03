Stadtwerke schließen Kundencenter

Wertheim.Aufgrund der aktuellen Corona-Virus-Situation haben sich die Stadtwerke laut Mitteilung dazu entschlossen, das Kundencenter ab Mittwoch, 18. März, bis auf weiteres zu schließen.

Die Mitarbeiter des Kundencenters sind aber telefonisch zu den bekannten Öffnungszeiten unter 09342/909-222 oder per E-Mail unter kundencenter@stadtwerke-wertheim.de zu erreichen. Die Versorgung mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme ist nicht beeinträchtigt. Bareinzahlungen an der Kasse sind aktuell nicht möglich. Es wird daher gebeten, die Einzahlungen bei einer Bank an die Stadtwerke zu überweisen.

Servicenummern

Für Bauherren ist die Abteilung Technische Dienste weiterhin unter 0 93 42 / 909-135 zu erreichen. Pläne in Bezug auf Bauvorhaben können auf www.stadtwerke-wertheim.de angefordert werden. Bei einem Störungsfall sind die Bereitschaftsdienste rund um die Uhr unter den folgenden Telefonnummern erreichbar:

Strombereitschaft: 09342/909-101; Gas- und Wasser-Bereitschaft: 0 93 42 / 909-102; Fernwärme-Bereitschaft: 0 93 42 / 909-103.

