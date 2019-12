Stadtmeisterschaft im Tischtennis

Bestenheid.Die Tischtennisabteilung des SV Dertingen ist Ausrichter der 34. Tischtennis-Stadtmeisterschaften. Diese werden am Samstag, 11. Januar, und Sonntag, 12. Januar, in Bestenheid ausgetragen. Beginn ist am Samstag um 13 und am Sonntag um 9.30 Uhr. Hierzu sind alle aktiven, passiven und Hobby-Tischtennisspieler in der Sporthalle 1 der Comenius Realschule willkommen.

Kein Startgeld

Startgeld wird nicht erhoben. Meldungen sind persönlich spätestens 30 Minuten vor Konkurrenzbeginn bei der Turnierleitung möglich. Für die Gewinner gibt es Pokale beziehungsweise Urkunden. p

Zuschauer sind willkommen. Für die Verpflegung während des Turniers sorgen im Foyer der Turnhalle die Mitglieder des SV Dertingen.

