Stadtbus fährt wieder

Marktheidenfeld.Die Alte Mainbrücke, die Luitpoldstraße und Würzburger Straße in Marktheidenfeld werden am Freitag, 18. Dezember, im Laufe des Tages wieder durchgängig für den Verkehr freigegeben.

Der Stadtbus von Marktheidenfeld fährt ab Samstag, 19. Dezember wieder alle Haltestellen des Stadtbusnetzes regulär an.

n Heiligabend, 24. Dezember und Silvester, 31. Dezember, gelten die Samstag-Fahrpläne. Ebenfalls ab Samstag, 19. Dezember, um 5 Uhr ist der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) wieder am Adenauerplatz zu finden und wird von den Omnibussen aller Linien angefahren. Auch die Bushaltestelle am Kupsch-Markt in der Luitpoldstraße wird ab Samstag wieder angefahren.

Die Ersatzhaltestellen am Alten Festplatz werden dann nicht mehr bedient. Der Platz ist ab Montag, 21. Dezember wieder als Parkfläche freigegeben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020