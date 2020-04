Stadtbücherei wieder geöffnet

Wertheim.Medienausleihe und -rückgabe sind ab Donnerstag wieder direkt in der Stadtbücherei möglich. Nachdem der Lenkungsstab seine Zustimmung gegeben hat, öffnet die Kultureinrichtung wieder für den Publikumsverkehr. Die Öffnungszeiten und das Dienstleistungsangebot sind allerdings derzeit eingeschränkt.

So ist vorübergehend die Stadtbücherei samstags geschlossen. Ein längerer Aufenthalt in der Bibliothek, etwa um Zeitung zu lesen, ist nicht möglich. Auch stehen die Computerarbeitsplätze und die Katalog-PCs nicht zur Verfügung. „Deshalb ist es sinnvoll, bereits zuhause nach Medien zu recherchieren, oder sich am Regal inspirieren zu lassen“, rät Büchereileiterin Michaela Stock. Auch sollte man vor dem Besuch im Benutzerkonto nachschauen, wann ausgeliehene Medien zur Rückgabe fällig sind. Dadurch sei es möglich, einen „Massenansturm“ und lange Warteschlangen zu vermeiden. Im gesamten Bereich gilt die Abstandsregel von 1,50 Meter. „An den Regalen bitten wir um gegenseitige Rücksicht“, so Stock. Ab dem kommenden Montag soll in der Stadtbücherei ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Der Aufenthalt in der Bibliothek ist auf zehn Personen gleichzeitig begrenzt. Dies wird durch Einkaufskörbe geregelt. Jeder Kunde muss einen mit sich tragen. Die Körbe werden nach der Benutzung von den Mitarbeitern der Stadtbücherei desinfiziert und wieder bereitgestellt. Desinfektionsmittel steht auch für die Kunden am Eingang bereit.

Medienausleihe und -rückgabe erfolgen an zwei voneinander getrennten Arbeitsplätzen. Zurückgegebene Medien stehen erst nach einer Woche für eine erneute Ausleihe wieder zur Verfügung. Bei Filmen, Musik-CDs und Konsolenspielen wird die Ausleihmenge vorübergehend auf zehn Medien begrenzt, dafür wird die Ausleihfrist von Filmen auf zwei Wochen verlängert.

„Wir freuen uns darauf, unsere Kunden wiederzusehen“, sagt Michaela Stock und ergänzt, „wir sind zuversichtlich, dass wir durch gegenseitige Rücksichtnahme die vorübergehenden Einschränkungen gut bewältigen werden“. Einen besonderen Dank richtet die Büchereileiterin an die ehrenamtlichen Helfer der Nachbarschaftshilfe, die es in den vergangenen Wochen mit dem Medienlieferdienst ermöglicht haben, dass trotz Schließung Medien ausgeliehen werden konnten. stv

