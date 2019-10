Stadt Wertheim ausgewählt

Wertheim.Die erste Hürde ist genommen. Als eine von nur 16 Kommunen bundesweit ist Wertheim für die Teilnahme am Labeling-Verfahren „StadtGrün naturnah“ ausgewählt worden. „Ich freue mich sehr über den Erfolg unserer Bewerbung“, sagte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Der Bewertungsprozess hat am 1. Oktober begonnen und wird ein Jahr dauern. Am Ende soll die Verleihung des Labels in einer der drei Qualitätsstufen „Gold“, „Silber“ oder „Bronze“ stehen. Das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“, dem die Stadt auf Beschluss des Gemeinderats im Juli beigetreten war, hat Wertheim neben Bewerbern wie Bielefeld, Düsseldorf, Freiburg, Mönchengladbach und Ravensburg für die Teilnahme am Labeling-Verfahren ausgewählt.

Honoriert werden beispielsweise die Verwendung heimischer Arten bei der Baumpflanzung oder die Anlage von Blühwiesen im innerstädtischen Bereich. „Menschen brauchen Grünflächen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld“, so der Oberbürgermeister. Besonders Kinder könnten hier ihren Drang nach Entdeckung und Abenteuer ausleben sowie heimische Pflanzen und Tiere beobachten. Naturnahe Gestaltungsformen setzten jedoch häufig ein Umdenken in Verwaltung, Politik und Bürgerschaft voraus. „Ein Umdenken, das wir mit unserer Teilnahme an dem Labeling-Verfahren jetzt einleiten“, so Herrera Torrez.

Das Label „StadtGrün naturnah“ bietet hierzu Impulse und Unterstützung: Eine Vor-Ort-Beratung durch das Bündnis und der Austausch mit den weiteren Teilnehmenden helfen bei der Planung und Umsetzung konkreter Maßnahmen.

Mehr Informationen zu dem Projekt gibt es unter www.stadtgruen-natunah.de. Bei der Stadtverwaltung Wertheim hat die Federführung der Umweltbeauftragte Jens Rögener, Telefon 09342 / 301-477, E-Mail: jens.roegener@wertheim.de. stv

