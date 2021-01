Stadt rechnet mit steigender Nachfrage

Wertheim.Nachdem die Landesregierung gestern beschlossen hat, Kindertagesstätten und Grundschulen aufgrund der Pandemielage weiter geschlossen zu halten, wird auch die Notbetreuung in den Wertheimer Einrichtungen fortgesetzt.

Dazu kommt heute der Lenkungsstab der Stadtverwaltung zusammen, wie Sprecherin Angela Steffan auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten berichtet. Die Stadtverwaltung habe mit dieser Entscheidung gerechnet und halte sie für gut. „Einrichtungen und Eltern haben damit mehr Sicherheit, um für die nächsten Wochen zu planen.“

In der laufenden Woche wurden 15 bis 20 Prozent der in den Wertheimer Einrichtungen angemeldeten Kinder notbetreut. „Wir gehen davon aus, dass die Zahlen nun steigen werden“, schätzt Steffan die weitere Entwicklung ein. Viele Eltern hätten die Betreuung in der Woche seit den Ferien selbst überbrückt, nun müsse diese auf sichere Beine gestellt werden.

Veränderte Voraussetzungen

Im Gegensatz zum Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres hat die Regierung die Zugangsvoraussetzungen zur Notbetreuung gesenkt. Während damals eine Systemrelevanz des Berufs der Eltern nachgewiesen werden musste, genügt es heute, dass diese für ihren Arbeitgeber unverzichtbar sind.

In der Orientierungshilfe der Landesregierung heißt es: „Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind, ein Studium absolvieren, oder seine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben.“ Die Maßnahme, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, könne nur dann wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch genommen werde, wenn eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. kab

