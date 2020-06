Spritztour mit Traktor

Nassig.Ein Unbekannter entwendete einen Schlepper in Nassig, fuhr damit umher und stellte diesen wieder zurück in die Scheune.

Der Täter begab sich im Zeitraum zwischen Samstag gegen 14.30 Uhr bis Montag gegen 15.30 Uhr in den Schuppen in der Miltenberger Straße, startete den Trecker und fuhr davon. Nach einer Spritztour kam er mit dem Gefährt zurück und parkte den Schlepper wieder an die ursprüngliche Stelle. Während der Fahrt wurde jedoch ein Anhänger und mehrere Paletten beschädigt. In der Scheuer fuhr der Schlepper gegen eine Wand und riss diese teilweise ein. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.06.2020