Sprachkurse finden online statt

Wertheim.Die Volkshochschule Wertheim bietet ab dieser Woche nachfolgende Kurs an. Wer sich noch nicht angemeldet hat, hat noch die Möglichkeit dies telefonisch unter der 09342/8573521, per E-Mail unter info@vhs-wertheim.de oder über die Homepage www.vhs-wertheim.de, auf der weitere Informationen zur Anmeldung enthalten sind, zu tun.

Spanisch für Anfänger, Onlinekurs: Der Kurs beginnt am Donnerstag, 21. Januar, um 18.45 Uhr und findet an fünf weiteren Terminen jeweils bis 19.45 Uhr statt.

Deutsch am Abend, Anfänger A2.1, Onlinekurs: Dieser Kurs beginnt am Freitag, 29. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr und findet an sechs weiteren Terminen jeweils freitags und mittwochs statt.

Deutsch am Samstag, Anfänger A2.1, Onlinekurs: Dieser Kurs findet ab Samstag, 30. Januar, von 9.30 bis 11.45 Uhr an vier weiteren Terminen statt. vhs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.01.2021