Sportabzeichen übergeben

Gamburg.Wegen der Coronapandemie wurde beim SV Gamburg auf eine öffentliche Übergabe der Sportabzeichen, verbunden mit einer Feier, verzichtet. Stattdessen hat der Sportabzeichenprüfer und Leiter der Abteilung Freizeitsport, Rudolf Fiederlein, die Abzeichen den Sportlern zuhause überreicht. Erfolgreich am Sportabzeichenwettbewerb haben 2020 in alphabetischer Reihenfolge teilgenommen: (in Klammern Anzahl der insgesamt errungenen Abzeichen): Jugend: Matthieu Meder (2) Gold, Luisa Schlör (6) Gold, Paul Zimmermann (1) Silber, Erwachsene: Christian Andres (19) Gold, Achim Benz (26) Gold, Rudolf Fiederlein (38) Gold, Uwe Liedl (21) Gold, Martin Preiwisch (21) Gold und Pierre Zimmermann (3) Gold. Zusätzlich erhielt die Familie Christan Andres/Busch zum siebten Mal (diesmal mit vier Angehörigen) ein Familiensportabzeichen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020