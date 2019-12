Spielzeug gestohlen

Marktheidenfeld.Der Angestellten eines Geschäfts am Marktplatz fiel am Freitag gegen 14.40 Uhr ein Mann auf, welcher sich mit einem Spielzeug-Bulldog vor der Laden aufhielt. Da der Bulldog offenbar aus dem Geschäft entwendet wurde, folgte die Angestellte dem Mann. Dieser lief in Richtung Wagnergasse davon.

Angestellte rannte hinterher

Die Angestellte konnte den Mann jedoch folgen und den Bulldog wieder zurückholen. Anschließend verständigte sie die Polizei.

Der unbekannte Mann flüchtete jedoch. Er soll sich um einen etwa 185 Zentimeter großen Mann mit osteuropäischem Aussehen gehandelt haben. pol

