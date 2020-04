Spiegel beschädigt

Vockenrot.Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Dienstag in Vockenrot mit seinem Auto. Der Besitzer eines Renault Kangoo parkte diesen gegen 8.30 Uhr am Fahrbahnrand der Nassiger Straße in Fahrtrichtung Wertheim. Als er gegen 11 Uhr wieder an den Pkw zurückkehrte, war dessen Außenspiegel beschädigt. Ein Unbekannter war offenbar mit seinem Fahrzeug an dem geparkten Renault vorbeigefahren und dabei hängen geblieben. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich beim Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/ 91890 melden. pol

