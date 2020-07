Spezialitäten am Mainplatz genießen

Wertheim.Im Mai konnte der Französische Markt wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Umso größer ist die Freude, dass die Händler aus Frankreich nun im Juli nach Wertheim kommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, präsentieren sie von Dienstag bis Sonntag, 14. bis 18. Juli, am Mainplatz kulinarische Köstlichkeiten und typische Produkte aus ihrem Heimatland.

Händler aus der Provence

Der Veranstalter Richard Escalle und seine Händlerkollegen reisen überwiegend aus der Provence an, um in Wertheim Spezialitäten von kleinen und mittelgroßen Herstellern anzubieten, die mehrheitlich nicht im Supermarkt erhältlich sind. Dazu gehören rund 30 verschiedene Käsesorten, Salami, Schinken, Oliven, Terrinen, frisch gebackene Baguettes, Schokoladenbrötchen, Brote und Kuchen. Fast alle Produkte können vor dem Kauf probiert werden. Zum Sortiment gehören aber auch Lavendelprodukte wie Parfums und Seifen sowie geflochtene Taschen aus handwerklicher Produktion. Neu im Angebot sind die Korsischen Produkte von Max Geropp, der erstmalig beim Französischen Markt in Wertheim dabei ist.

Ein „Amuse-Gueule“ bieten die Franzosen beim diesjährigen Markt am Freitag und Samstag. An beiden Tagen können sich die Besucher ab Nachmittag bis in die Abendstunden mit einer Original-Paella aus der Camargue und traditioneller Musik eines französischen Musik-Duos verwöhnen lassen. Zu diesen Zeiten hat der Markt geöffnet: Dienstag bis Donnerstag jeweils von 10 bis 19 Uhr, am Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr. stv

