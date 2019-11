Sperrmüll wieder illegal entsorgt

Wartberg.Zum wiederholten Mal haben Unbekannte im Stadtteil Wartberg am Glascontainer in Nähe des Salon-de-Provence-Rings 19 illegal Sperrmüll abgelagert. Die jüngste Müllhalde wurde am Montag, 11. November, entdeckt. „Wir gehen davon aus, dass dieser Müll wieder bei Nacht und Nebel entsorgt wurde“ so Ordnungsamtsleiter Volker Mohr. Nur wenige Tage zuvor musste der Bauhof eine noch größere Menge von derselben Stelle abholen und entsorgen.

Zeugen gesucht

Hier entledigt sich jemand seines Sperrmülls auf Kosten der Allgemeinheit. Das Ordnungsamt versucht deshalb, den Verursacher zu ermitteln.

Es bittet um sachdienliche Hinweise, um dann eine notwendige Strafanzeige zu stellen und die Kosten dem Verursacher in Rechnung zu stellen. Wer etwas weiß oder beobachtet hat, kann sich melden unter Telefon 09342/301250 oder per E-Mail an volker.mohr@wertheim.de. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019