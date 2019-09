Spenden für die „Starke Kinder Kiste“

Wertheim/Kreuzwertheim.Die meisten Mitglieder des Organisationsteams vorneweg, knapp 270 Sportlerinnen und Sportler hinterher – so ging er gestern Vormittag los, der elfte Benefizlauf des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Und schon in den ersten Minuten wurde deutlich, dass die erfolgreichste Veranstaltung dieser Art in Deutschland in dem einen Jahr Pause nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat.

Die äußeren Bedingungen in der Kreuzwertheimer Quätschicharena waren einmal mehr ideal. Bei bestem Wetter hieß es „laufen für eine bessere Welt“. Von dem Engagement und dem Enthusiasmus, vielleicht aber auch vom Vorbild seiner Stellvertreterin Silvia Klee, ließ sich auch Klaus Thoma, Erster Bürgermeister der Marktgemeinde, anstecken. Spontan verabredete er mit Oberstudiendirektor Reinhard Lieb ein gegenseitiges Sponsoring und dann machten sich die beiden auf den Weg. Am Start standen sie in einer Reihe mit einem weiteren lokalprominenten Pärchen: Wolfgang Reiner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Tauberfranken ist Dauergast beim Benefizlauf, Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez war zum ersten Mal dabei und nutzte die Gelegenheit, um sich für das nachfolgende Fußballspiel aufzuwärmen. Auch Jerome Braun drehte Runde um Runde und unterstützte damit praktisch sich selbst. Oder besser die Stiftung „Hänsel und Gretel“, die mit ihrem Projekt „Starke Kinder Kiste“ vom Organisationsteam in diesem Jahr als Spendenbegünstigte ausgewählt worden war. ek

