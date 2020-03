Spende sichert weiteres Jahr für die BIW

Reinhardshof.Über eine großzügige Spende durfte sich jetzt die Beschäftigungsinitiative Wertheim (BIW) freuen. Vom Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) erhielt die Initiative eine Zuwendung in Höhe von 5000 Euro. „Sie erfüllen hier eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe“, betonte BGV-Vorstandsvorsitzender Edgar Bohn bei der Scheckübergabe in den Räumen der BIW am Reinhardshof.

„Wir denken, dass unsere Spende für Ihre Einrichtung eine wertvolle Unterstützung ist und glauben, dass die Summe bei Ihnen gut angelegt ist“, so Bohn.

Welche Bedeutung die Beschäftigungsinitiative für die Stadt Wertheim hat, bekräftigte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. „Das gesellschaftliche Miteinander lebt von ehrenamtlichen Initiativen, welche die Menschen auf dem Weg zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe fördern“, sagte der Rathauschef. Wertheim sei stolz auf die BIW, unterstrich Herrera Torrez.

Diese leiste eine „gute, unheimlich wertvolle Arbeit“ für die Gesellschaft in Wertheim. So seien in den 20 Jahren des Bestehens der Initiative bereits rund 200 Menschen dort angestellt worden, viele davon hätten dann auch den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft. Diese Arbeit brauche freilich eine finanzielle Grundlage.

15 Mitarbeiter

Bei BIW-Geschäftsführer Volker Klein war die Freude über den Geldsegen groß. Denn was das Finanzielle angeht, ist bei der Initiative Schmalhans Küchenmeister. „Wir arbeiten schon seit einigen Jahren im Defizit“, verriet Klein. Grund hierfür sei schlicht, dass die BIW haushaltsnahe Dienstleistungen zu sehr moderaten Preisen anbiete.

Die Spende über 5000 Euro sei dementsprechend viel Geld für die Einrichtung. „Das ist für uns eine ganz tolle Sache, das bedeutet für uns ein weiteres sicheres Jahr“, freute sich der Geschäftsführer. Die BIW beschäftigt laut seiner Aussage gegenwärtig rund 15 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. Ähnlich äußerte sich auch Walter Ruf, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der BIW. „Wir sind dankbar, wenn wir eine Bilanz ohne Defizit vorlegen können“, so Ruf. ses

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020