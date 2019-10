Spaß im Vordergrund

Die Tennisabteilung des TSV Kreuzwertheim veranstaltete am Samstag, 5.Oktober, ihr schon traditionelles Abschluss-Turnier auf der heimischen Anlage.

Bei leider sehr mäßigen Temperaturen fanden sich 18 Spielerinnen und Spieler aus den verschiedensten Teams des TSV im Tennisheim, mehr als wetterbedingt erwartet, ein. Sportwart Tino Rempt nahm dann die Auslosung zur ersten Runde vor.

Gespielt wurde nach dem Modus, dass zu jeder Runde neue Paarungen gezogen wurden. Der Teilnehmer mit den meisten erspielten Punkten wird dann zum Schluss zum Sieger erklärt. Wobei der sportliche Erfolg hinten anstand. Vielmehr ging es um Spaß am Tennis-Spiel, was man auch den ganzen Tag merkte. Es war ein definitiv gelungener Nachmittag. Insgesamt wurden dann vier Runden gespielt, und als Sieger stand dann Hagen Sandner fest. Den zweiten Platz errang dann Michael Scheiber, vor den Drittplatzierten Erich Plachy, Alex Scheiber und Rebecca Scheiber. Die Organisation und Ablauf dieses beliebten Abschluss-Events lag in den Händen von Tino Rempt. Ein rundum gelungener Sporttag beendete die diesjährige Tennis-Freiluft-Saison. Ein einziger offizieller Termin steht noch an. Die Plätze müssen winterfest gemacht werden. Hierzu gibt es eine Mail vom Vorstand. tsv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019