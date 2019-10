Souveränes 9:2 gegen den TV

Herren-Bezirksklasse A Gr. 1 West

TV Helmstadt – DJK TTC Kreuzwertheim 2:9. Zwei Erfolge in den Eingangsdoppeln brachte die Erste der Kreuzwertheimer in Front. In den Einzelspielen setzten sich Marcel Väth (2), Jannick Bracken (2), Sebastian Lankl, Marcel Tobisch und Mario Schumacher souverän durch und sicherten den Kreuzwertheimern einen weiteren Auswärtssieg.

Herren Bezirksklasse B Gr. 1 West

TTC Remlingen II – DJK TTC Kreuzwertheim II 9:3. Den ersten Sieg für die Kreuzwertheimer Zweite holte die Doppelkombination Mario Wunderlich/Andreas Hemmelmann. Bei den nachfolgenden Einzelspielen punkteten dann nur noch Michael Zimmermann und Klaus Kraft für die DJK, so dass die Punkte eindeutig beim Gegner blieben.

Herren Bezirksklasse D Gr. 3 West

DJK TTC Kreuzwertheim III – TSV Thüngersheim IV 10:0. Bereits in den Doppelspielen war die Überlegenheit der Kreuzwertheimer zu erkennen. In den Einzelspielen sorgten dann Landolin Platz (2), Paul Wissmann (2), Maxim Kaminski (2) und Konstantin Kaminski (2) mit ihren Erfolgen für klare Verhältnisse, so dass ein weiterer Kantersieg der Dritten verbucht werden konnte.

Jungen Bezirksklasse Gr. 1 West

DJK TTC Kreuzwertheim – TSV Reichenberg 10:0. Auch in diesem Match kam die deutliche Überlegenheit der Kreuzwertheimer zum Tragen. Nach den Erfolgen im Doppel blieben auch die Einzelspieler Maxim Kaminski (2), Paul Wissmann (2), Tobias Jäger (2) und Björn Schütz (2) ungeschlagen, so dass ein weiterer klarer Heimerfolg in trockenen Tüchern war. gr

