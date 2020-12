„Soundcafé“ und Jugendtreff 114 zu

Wertheim.Das Jugendhaus Soundcafé und der Jugendtreff 114 sind während des Lockdowns ab 16. Dezember geschlossen. Online und telefonisch aber sind beide Jugendhäuser noch von Mittwoch bis Freitag, 16. bis 18. Dezember, von 16 bis 19 Uhr erreichbar. In dieser Zeit können die Jugendlichen das Gespräch mit dem pädagogischen Fachpersonal suchen und sich die Zeit mit gemeinsamen Spielen, Rätseln oder Tutorials vertreiben. Das für Samstag geplante Weihnachtskino wird auf Freitag, 18. Dezember, um 16 Uhr vorgezogen und findet ebenfalls digital statt. Die dafür benötigten Streaming-Links werden auf der Internetseite www.jugendarbeit-wertheim.de sowie in den Sozialen Medien kommuniziert. Im Anschluss wird das Thema des Films in einer Zoom-Konferenz besprochen.

