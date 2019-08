Sommerserenade der Musikschule

Külsheim.Das Schulhalbjahr der Jugendmusikschule Külsheim neigt sich dem Ende zu. Das Abschlussvorspiel in Form einer Sommerserenade findet am Mittwoch, 24. Juli, um 18.30 Uhr im Innenhof des Schlosses statt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Festhalle verlegt.

Schüler der verschiedenen Instrumentalklassen führen ihre in den vergangenen Wochen erarbeiteten Musikstücke auf.

Unter dem Motto „informieren und probieren“ bietet die Jugendmusikschule Kindern die Möglichkeit an, sich die verschiedenen Instrumente von den jeweiligen Fachlehrern erläutern zu lassen. Zudem dürfen sie die Instrumente selbst ausprobieren.

Termine mit den Lehrkräften können mobil unter 0171/3300110 vereinbart werden. Neuanmeldungen und Ummeldungen in den Instrumentalfächern sind bis Freitag, 16. August, möglich. Die Abmeldung vom Musikunterricht sollte schriftlich bis 31. Juli im Rathaus (Zimmer 20) vorliegen.

