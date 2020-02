Sommernachtsball wird der Höhepunkt

Wertheim.Große Projekte stehen an im Tanzclub ‘88. Die Vorsitzende Ulrike Berberich stellte in der Mitgliederversammlung die Planung für das laufende Jahr vor: Alle Mitglieder können am Frühlingsfest das Deutsche Tanzsportabzeichen ablegen. Der Sommernachtsball findet am 16. Mai in der Main- Tauber- Halle Wertheim statt.

Der Jubiläumsball im Jahr 2018 fand so viel Anklang, dass die Clubmitglieder eine Wiederholung beschlossen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, Plakate und Eintrittskarten sind im Druck und demnächst startet der Vorverkauf.

Ein weiteres Vorhaben ist die Neugestaltung des Internet- Auftrittes Berberich blickte auch auf die Aktivitäten im Vereinsjahr zurück. Die Mitglieder besuchten mehrere Tanzbälle in der Region.

Ein herausragendes Ereignis war die Weinwanderung im September mit dem ehemaligen Vorsitzenden nach der Vereinsgründung im Jahr 1988, Wilfried Ötzel. Es sei ein sehr schöner, informativer und genussvoller Nachmittag gewesen, auch für Nichtweintrinker.

Die Wanderung ging von Bronnbach über die Weinberge nach Reicholzheim mit einigen Stationen für Weinproben unterwegs. Eine Besichtigung der Winzergenossenschaft während der laufenden Weinlese und eine Einkehr im Winzerkeller bildeten einen stimmungsvollen Abschluss.

Im Anschluss stellte Berberich den aktuell gültigen Trainingsplan sowie die aktiven Trainer vor. Die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands sowie mit Trainern und Übungsleitern sei kooperativ und konstruktiv gewesen, und jeder habe in seinem Bereich gute Arbeit geleistet.

Ehrung für Vereinstreue

Aus Aschaffenburg kommt etwa zweimal monatlich die Tanzlehrerin Jutta Wießmann nach Wertheim, um Jazztanz, Tango Argentino und gelegentlich Salsa zu unterrichten. Mit dem neuen Gesundheitszentrum „TopVital“ hat der Verein Kooperation geknüpft.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Jasmin Gehlfuß, Isabel und Karl Bausch, Meike und Dr. Christoph Fertig geehrt. Eine Auszeichnung erhielten auch Blanca und Volker Haag für zehn Jahre Aktivität im Verein und für fünf Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden Alexandra Dombrowski, Nadya und Udo Bohnenkämper, Claudia und Paul Väth, Ulrike Donadio und Andrea Flinner gewürdigt.

Kassenwart Thomas Lettmann zeigte sich mit der Mitgliederstatistik und dem Kassenstand sehr zufrieden. Auf Antrag der Kassenprüfer wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020