Sommerfest für die Senioren

Reinhardshof.In der Seniorenresidenz MCC auf dem Reinhardshof gab es am Donnerstag seit Langem wieder einmal ein gemeinsames Fest. Nach der turbulenten Phase des Insolvenzverfahrens hatte die Seniorenresidenz Altera einen neuen Träger gefunden: Die MCC Deutschland übernahm im April das Haus in der ebenso turbulenten Corona-Zeit mit den vielfältigen, wechselnden Hygiene-Maßnahmen und -Vorschriften, heißt es in einer Presseerklärung.

Zum 1. Juli wurde die bisherige Leiterin Monika Bohnacker durch das Team der Seniorenresidenz im kleineren Rahmen in den Ruhestand verabschiedet. Eine große Abschiedsfeier musste wegen der Corona-Vorschriften entfallen.

Neue Geschäftsführung

Die neue Geschäftsführung, am Donnerstag vertreten durch Erika Vogel (Regionalleitung) und das gesamte Team mit der Pflegedienstleiterin Nicole Löffler starteten in die neue Phase. Nach langem Verzicht auf zahlreiche Annehmlichkeiten bereitete die Residenz ihren Bewohnern mit dem Fest Freude und Abwechslung. Es begann begann mit einer ökumenischen Wortgottesfeier durch Pfarrer Jürgen Banschbach. Er sprach einen Segen für das Haus mit allen Bewohner und Mitarbeiter aus.

Im Anschluss daran gab es Köstlichkeiten vom Grill. Die musikalische Untermalung durfte natürlich nicht fehlen.

Die Mitarbeiterin Petra Hörner gewann Lothar Väth (Bischbrunn) für das Keyboard, so dass die Bewohner zumindest mitsummen konnten. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.08.2020