Sogar das Jubiläumsjahr übertroffen

Die Mitglieder der Rotkreuzbereitschaft Kreuzwertheim blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Bei der Jahreshauptversammlung wurden mehrere Mitglieder für ihre Arbeit geehrt.

Kreuzwertheim. Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie ein detaillierter Rückblick auf die vielen Aktivitäten im vergangenen Jahr standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Rotkreuzbereitschaft Kreuzwertheim am Freitag im Fürstin-Wanda-Haus.

Die Bereitschaftsleiter Margit Tschöp und Gerhard Heitmann sowie die Führung des Kreisverbands Main-Spessart, vertreten durch Kreisgeschäftsführer Thomas Schlott und Kreisbereitschaftsleiter Sebastian Becker waren sich in ihrem Rückblick einig: „Es war ein Power-Jahr“.

Breites Spektrum an Aktivitäten

Neben vier Alarmierungen zu Unfällen, Bränden und Vermisstensuche standen neun Sanitätsdienste und fünfzehn Verpflegungseinsätze auf der Agenda. Unzählige „kleinere“ Einsätze wie Altkleidersammlungen, Sitzungen, Feiern, Fahrzeugwartungen und nicht zuletzt der monatliche Rentnerstammtisch zeigten das breite Spektrum der unterschiedlichsten Aktivitäten. Die Veranstaltungen in Verbindung mit dem Radio-Gong-Titel der „coolsten Gemeinde Mainfrankens“ waren ein ganz besonderes Ereignis, das Bürgermeister Klaus Thoma besonders hervorhob.

Zusammen mit den vielen anderen Terminen sei es für ganz Kreuzwertheim ein Rekordjahr gewesen, mit mehr Veranstaltungen als im Jubiläumsjahr 2009. Für die Rotkreuzbereitschaft hatte er Lob und Dank parat: „Ich weiß, dass ich mich auf diese Mannschaft verlassen kann“, sagte der Bürgermeister.

7099 Stunden geleistet

Die 38 Frauen und Männer der Rotkreuzbereitschaft leisteten im Jahr 2019 insgesamt 7099 Stunden. Bei den Blutspendeterminen in der Dreschhalle spendeten 17,3 Prozent der Kreuzwertheimer Bevölkerung insgesamt 651 Blutkonserven. Bemerkenswert ist die Zahl von 50 Erstspendern, so dass die Kreuzwertheimer Bereitschaft auch hier im Landkreis Main-Spessart zur Spitzengruppe gehört. „Ihr macht einen tollen Job“ so Kreisbereitschaftsleiter Sebastian Becker.

Im Jahr 2020 plane man neben Blutspendeterminen und Ausbildungsabenden auch die Gründung einer neuen Jugendrotkreuzgruppe. Es gebe bereits Interessenten, so dass man zuversichtlich in die Zukunft schauen könne. Medizinisches Versorgungszentrum, barrierefreies Ärzte- und Apothekenzentrum, das neue Feuerwehrhaus und das 110-jährige Jubiläum im Jahr 2021 wurden als anstehende Themen ebenso angesprochen wie die Zusammenarbeit der Vereine, die sich zum Beispiel beim Sanitätsdienst auch immer wieder grenzüberschreitend bewähre.

Mitglieder geehrt

„Macht weiter so“ wünschten sich Kreisverband und Bürgermeister Klaus Thoma. Der Bereitschaftsleiter Gerhard Heitmann bestätigte: „Man fühlt sich wertgeschätzt“. Für lange Zugehörigkeit zur Bereitschaft wurden mit Urkunden und Ehrennadeln folgende Mitglieder der Rotkreuzbereitschaft Kreuzwertheim ausgezeichnet:

Katharina Goldschmitt (10 Jahre), Kevin Goldschmitt (15 Jahre), Christiane Furtner (20 Jahre), Bianca Kliegl-Schott, Silke Gebele und Christian Schuck (30 Jahre) sowie Erna Heitmann (45 Jahre).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020