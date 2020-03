„So ist sie etwas ganz Besonderes“

Zwei süße Babys erblickten am Samstag das Licht der Welt. Eigentlich nichts besonders, wenn es nicht gerade ein Schaltjahr wär. Und so werden Mary und Rosa Amalia am 29. Februar Geburtstag feiern.

Reinhardshof. „Ich finde es cool. Ändern kann ich es sowieso nicht“, kommentiert der 40-jährige frisch gebackene Alexander den Geburtstag seiner Tochter Mary an einem ganz besonderen Datum.

...