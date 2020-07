„So ist kein Brot recht zu backhen“

Salz – seit jeher ein kostbares Gut. Auch in der Grafschaft Wertheim florierte der Handel mit Salz. Allerdings wurde er hier per Dekret auch an zwei „Monopolisten“ übertragen.

Wertheim. Salz war als Grundnahrungsmittel zu allen Zeiten und überall unentbehrlich. Wie sah die Versorgung damit in der Grafschaft Wertheim aus? Merkwürdigerweise ist die Aussage der bislang bekannten archivalischen Quellen hierzu mehr als dürftig. Lediglich von der 1560 erlassenen Ordnung für die städtischen Unterkäufer – zwischen Verkäufern und Käufern tätige Makler – wird das hier ankommende Karrensalz aufgeführt.

Es heißt, der Unterkäufer solle die Fuhrleute jeweils befragen, ob es sich um Frankenhäuser, Stassfurter oder Schwäbisch Haller Salz handelt. Diese unterschieden sich im Wert voneinander. Insofern hatte sich der Unterkäufer nicht allein auf die Aussage zu verlassen, sondern auch am „geruch, geflecht oder gebint“ die Unterschiede festzustellen.

An der Herkunft der Salztransporte ist auffallend, dass neben Schwäbisch Hall die weit entfernten, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt liegenden Lieferorte Frankenhausen und Stassfurt erwähnt sind, während das nahe gelegene Orb im Spessart fehlt. Von diesem jedoch wird gleich die Rede sein.

Begrenzter „Salzmarkt“

Auch die Wertheimer Geschichtsliteratur ist bisher auf das Thema Salz so gut wie gar nicht eingegangen. Einzig Emleins „Bilder aus Wertheims Vergangenheit“ (1932) zitieren die von Graf Ludwig von Stolberg 1560 erlassene Hockenordnung, in der man mit Erstaunen feststellt, dass es innerhalb der hiesigen Wochenmärkte einen genau begrenzten „Salzmarkt“ gab.

Schließlich vermitteln die im „Braunen Buch“ überlieferten „Denkwürdigen Händel“ wenigstens einen Anhaltspunkt über den einstigen Wert des Salzes, wenn man 1574 liest, eine Scheibe Salz koste sechs Gulden (eine „Scheibe“ dürfte über anderthalb Zentner gewogen haben).

Ansonsten ist davon auszugehen, dass jeder Haushalt sich je nach Bedarf auf dem Wochenmarkt oder an der Haustüre mit Salz versorgen konnte. Das sollte sich um die Jahreswende 1692/93 ändern.

Wie eine Bombe schlug Mitte Dezember 1692 auf dem Rathaus die Nachricht ein, dass die beiderseitigen Regierungskanzleien Dekrete vorbereitet hätten, wonach der freie Salzhandel abgeschafft und stattdessen als Monopol dem Ochsenwirt Philipp Heinrich Firnhaber und dem Krämer Hans Caspar Endreß sowie „deren beeden Weibern“ übertragen werde. Die Stadt hatte zwar eine Deputation von Ratsmitgliedern und Bürgern auf beide Kanzleien geschickt und unter Berufung auf die 1560 und 1574 erteilten Privilegien gebeten, von einer Veröffentlichung der Dekrete Abstand zu nehmen. Dem war jedoch nicht stattgegeben, die Dekrete vielmehr publiziert worden.

„Der dicke Krämer“

Am 16. Dezember beriet die Ratsversammlung erstmals über die eklatante Neuerung. Man beschloss, Abschriften der alten Rechtsordnungen und eine ausführliche Beschwerdeschrift einzureichen. Beides sollte insbesondere durch zwei Abgesandte nach Löwenstein überbracht werden, wo Graf Casimir residierte. Der ließ mitteilen, die Angelegenheit werde „hinterstellt“, also aufgeschoben.

Die beiden „Monopolisten“ Firnhaber und Endreß – letzterer nur „der dicke Krämer“ genannt, übrigens mit einer Kusine Firnhabers verheiratet – wurden jedoch schon vor Jahresende tätig. Dies geht aus der Aussage des Orber Bürgers Valentin Herold hervor, der am 11. Januar 1693 auf dem hiesigen Rathaus erschien. Danach hatten die beiden in Orb mit dem kurmainzischen Amtmann einen Vertrag über wöchentlich zwei Fuhren Salz abschließen wollen. Preisgrundlage sollte ein Taler für neun Simmern Salz sein, offensichtlich ein unverschämt niedriges Angebot, denn die Orber Fuhrleute protestierten. Der Amtmann willigte schließlich aber doch ein, als Firnhaber und Endreß drohten, anderswo einen Akkord zu vereinbaren, denn dann würden die Orber nicht mehr „hieher ins Land fahren dürfen“.

Anfang März machten die Regierungskanzleien erneut Druck und verlangten, dass die Dekrete abermals über die Zünfte allen Bürgern mitgeteilt würden. Bürgermeister Fleiner solle zudem durch den Ratsdiener den bisherigen Salzhändlern das Geschäft verbieten lassen.

Was höchst selten vorkam: die Bürgerschaft verlangte eine Ratssitzung, die am 10. März zusammentrat. Guter Rat war allerdings teuer. Man konnte sich lediglich zu der Empfehlung durchringen, die seitherigen Salzhändler sollten das Geschäft der Monopolisten zu hintertreiben suchen, da diese für ihre Aufgabe „nicht einmahl capable“ seien.

Schon sechs Tage später erschienen die beiden Bäcker Martin Conrad und Jacob Henning vor Gericht. Sie legten dar, es sei nun bereits das zweite Mal innerhalb von vier bis fünf Tagen, dass Firnhaber und Endreß kein Salz lieferten. Es herrsche der größte Mangel in der Stadt. Sie könnten infolgedessen entweder kein Brot backen oder müssten es „ohngesalzen“ backen, was wider altes Herkommen sei. Seit „die Stadt stünde“, sei so etwas noch nicht vorgekommen. Man wurde daraufhin bei den Regierungskanzleien vorstellig. Über das Ergebnis verlautet nichts. Dafür musste sich der Rat am 28. April mit dem nächsten Skandal befassen.

Man hatte festgestellt, dass Firnhaber und der dicke Krämer „so schandloß mit dem Salzmeßen umbgiengen, solches vorhero siebeten, aufs liederlichste auflöckerten, daß man den 4ten Theil weniger als sonsten erhielte“. Es wurde beschlossen, Käufer nach erfolgtem Kauf auf das Rathaus zu holen, um durch geschworene Messer das Salz nachmessen und etwaigen Betrug protokollieren zu lassen. Zutreffendenfalls habe man dann Beweismittel in der Hand.

Vieles bleibt im Dunkeln

Am 15. Mai beklagte sich Ludwig Segner auf dem Rathaus wieder über Salzmangel; es wäre „hierum kein Brot recht zu backhen“ und am 19. Mai beschloss man im Rat, sich wegen des leidigen Salzmangels bei den Kanzleien mit dringender Klage zu beschweren.

Die beiden Monopolisten seien nach wie vor unfähig, die Salzversorgung ausreichend und gerecht sicherzustellen. Damit brechen die Aufzeichnungen über das Salzthema in den Ratsprotokollen ab. Ochsenwirt Firnhaber starb 1707, den dicken Krämer Endreß hatte die Herrschaft spätestens 1702 als Spitalmeister eingesetzt.

Wie sich der Salzhandel im 18. Jahrhundert gestaltete, darüber kann nur weitere Forschung Aufklärung bringen.

