So bunt wie das Leben

Marktheidenfeld.Klavier, Gitarre, Akkordeon, Fußschlagzeug, Cello und Trompete - kein Orchester, sondern ein Duo entlockt diesen Instrumenten verzaubernde Melodien, die zusammen mit perfektem Harmoniegesang eine einzigartige Melange ergeben. Milou & flint sind weit mehr als Singer/Songwriter, die das ehrlich Handgemachte lieben und berührende Geschichten erzählen. Ihr kreativer Poesie-Pop ist bunt wie das Leben, mal fröhlich verspielt, mal nachdenklich. Das Duo gastiert am Samstag, 27. Juli, um 20 Uhr im Stadtgärtchen am Mainkai in Marktheidenfeld.

Milou & flint traten als Botschafter der Unesco City of Music Hannover bei Kulturfestivals in Japan, Portugal und Polen auf, sind Preisträger des „Walther-von-der-Vogelweide-Preises“ 2018 und waren unter anderem bei der Sendung „Inas Nacht“ und den „Songs an einem Sommerabend“ zu Gast.

„Wenn wir ein tolles Konzert gespielt haben, das die Besucher mit geschlossenen Augen genossen haben, wir dann glücklich in Betten fallen und froh sind, mit unserer Musik Menschen begeistern zu dürfen“, so beschreibt Flint einen perfekten Tag. „Und dazu zwei Kugeln Eis“, ergänzt Milou lächelnd. Außer bei ihren Familien in Hannover fühlen sich milou & flint vor allem auf jeglichen Bühnen zu Hause. Durch ihre herzliche Ausstrahlung gelingt es ihnen mühelos, auch in größeren Sälen eine intime Wohnzimmeratmosphäre zu schaffen.

Karten gibt es bei der Touristinformation im Bürgerbüro, Luitpoldstraße 17, Marktheidenfeld, Telefon 09391/50040.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019