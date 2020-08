SMV übergibt 1000 Euro an „Aktion Regenbogen“

Bestenheid.Einen Spendenscheck über 1000 Euro hat die Schülermitverantwortung (SMV) des Beruflichen Schulzentrums Wertheim (BSZ) kürzlich an Michael Bannwarth, Vorstandsmitglied der „Aktion Regenbogen“ überreicht. Die Spendensumme wurde durch mehrere Aktionen der SMV im vergangenen Schuljahr zusammengetragen.

Den Anfang machte eine Nikolausaktion, bei der kleine weihnachtliche Präsente an die Schüler und Lehrkräfte überreicht und diese zu einer kleinen weihnachtlichen Spende aufgerufen wurden. Bei einer Valentinstagsaktion erwarben die Schüler Rosen von der SMV, die diese dann an Mitschüler ihrer Wahl versandten.

Von Kontakten profitiert

Die Gewinne hiervon flossen ebenfalls in den Spendentopf. Bei diesem Projekt profitierte die SMV von den Kontakten der Schülersprecher, die eine kaufmännische Ausbildung am Beruflichen Schulzentrum absolvieren. So wurden kurz vor dem Valentinstag große Mengen an Rosen erworben. Die bei einer Blutspendenaktion eingenommenen Gelder wurden ebenfalls diesem Projekt zugesteuert.

Bei der Übergabe war sich die Delegation der Schülermitverantwortung um Kai Fleuchaus einig, dass es ohne das vorbildhafte Engagement aller Schüler und Lehrer am Beruflichen Schulzentrum nicht möglich gewesen wäre, einen solch hohen Betrag an die „Aktion Regenbogen“ zu übergeben.

Auf die Frage an Michael Bannwarth, wofür die Spenden im Einzelnen eingesetzt werden, nannte dieser die Anschaffung von medizinischen Geräten, die Verbesserung des Personalschlüssels, sowie Investitionen in Forschung und die Bezahlung von Therapien, deren Kosten sonst nicht gedeckt würden. bsz

