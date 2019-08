Situation zu spät erkannt

Kreuzwertheim.Bei einem Auffahrunfall am Sonntag, gegen 11.40 Uhr, verletzte sich ein Motorradfahrer und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen werden. Der 41-jährige Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die Staatsstraße 2315 von Kreuzwertheim in Richtung Altfeld. Kurz vor der Autobahnauffahrt hielt er nach rechts blinkend am rechten Fahrbahnrand an.

Trotz Vollbremsung kollidiert

Der nachfolgende 31-jährige Fahrer eines VW Golfs bremste langsam ab und musste aufgrund des Gegenverkehrs hinter dem Skoda anhalten.

Ein 40-jähriger Motorradfahrer, der offensichtlich ein anderes Fahrzeug überholt hatte, erkannte die Situation der stehenden Autos zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf den Golf auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über den Wagen geschleudert, wodurch er verletzt wurde. Das Krad und der VW Golf mussten anschließend durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf rund 7000 Euro beziffert. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019