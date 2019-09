Situation der Wälder prüfen

Wertheim.Die CDU-Fraktion des Wertheimer Gemeinderats hat am Montag einen Antrag zur „Situation des Waldes in Wertheim“ bei Oberbürgermeister Markus Herrera Torres eingereicht. Es sei ein wichtiges Thema, da fast ein Drittel der Gemarkungsfläche von Wertheim Waldflächen ist, so Fraktionsvorsitzender Axel Wältz.

Im Antrag heißt es: „Rund 4840 Hektar Wald befinden sich auf der Gemarkung Wertheim. Der Wald als Ökosystem vor der eigenen Haustür gewährleistet den Klima- und Bodenschutz, dient dem Naturschutz und dem Besucher zur Erholung. Wie in den überörtlichen Medien zu entnehmen, befinden sich die Wälder in Baden-Württemberg in einer Ausnahmesituation. Der Klimawandel hat den Wäldern mit Dürre, Hitze und Schädlingen stark zu gesetzt. Das oberste Ziel der CDU-Fraktion ist es, den Wald mit all seinen Leistungen für Mensch und Umwelt zu erhalten. Die Funktion als CO2-Speicher ist unverzichtbar. Deshalb beantragt die CDU-Fraktion, dass der Eigenbetrieb Wald im Gemeinderat über die Situation des Waldes in Wertheim Bericht erstattet.“

Zudem beantragt die Fraktion, Folgendes zu prüfen: „Wo und wie kann in Wertheim durch Aufforstung neuer Wald geschaffen werden? Wie kann der bestehende Wald dem Klimawandel besser begegnen (Stichwort Baumarten)? Wie können wir den Holzabsatz und Holzverwendung stärken? Wie können wir den Holzbau intensivieren (Holzbau ist gleich Klimaschutz)?“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.09.2019