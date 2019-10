Dertingen.Womit schmecken wir? Wie sitze ich richtig am Tisch? Was ist eine Wirbelsäule? Heißt sie so, weil man damit wirbeln kann? Viele Fragen tauchten am Dienstag beim Gesundheitstag an der Mandelberg Grundschule Dertingen auf.

Sechs Stationen

Für den Gesundheitstag waren Mitarbeiter des Gesundheitsamts des Main-Tauber-Kreises aus Tauberbischofsheim nach Dertingen gekommen, um die Kinder an insgesamt sechs Stationen zu unterrichten. Jedoch standen statt Lesen, Schreiben und Rechnen diesmal Dinge wie Sport, Entspannung, Ernährung oder Natur und Landschaft auf dem Stundenplan.

An der Sportstation gab es neben Bewegungsspielen auch Hinweise zur richtigen Sitzhaltung beim Lernen. Die Übungen an der Entspannungsstation luden ein, den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen. Bei der Arztstation galt es, das Sehvermögen zu testen.

Auch die anderen Sinne wurden spielerisch trainiert. Über richtige, ausgewogene Ernährung wurden die Schüler nicht nur informiert. An einem selbst zubereiteten Buffet durften sie sich einen gesunden Snack zusammenstellen.

Wohlbefinden in der Natur

Dass für die Gesundheit und das Wohlbefinden auch die Natur sehr wichtig ist, wussten schon die Erstklässler an der Station „Natur und Landschaft“ zu berichten.

In einem Quiz konnten sie außerdem zeigen, ob sie das Gänseblümchen oder das Ahornblatt erkennen und ob sie Amsel und Fuchs an der Stimme heraushören. Habe ich meine Zähne richtig geputzt? Das fanden die Schüler bei der Zahngesundheit mit Hilfe einer Farblösung, die den Schmutz sichtbar macht, selbst heraus.

Nach dem anschließenden gemeinsamen Putzen erstrahlten alle Zähne wieder in neuem Glanz. An dem kurzweiligen Gesundheitstag verging die Zeit für die Schüler wie im Flug. Viele der gesunden Tipps sollen nun auch Einzug in den Schulalltag halten.

