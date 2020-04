Singen vom Balkon herab

Homburg.Seit Jahrhunderten wird in Homburg in den Tagen vor Ostern der Brauch des O-Crux-Ave-Singens gepflegt. Die Tradition erlaubt hierzu allen einheimischen Männern, ab einem Alter von 14 Jahren, mit langem Mantel und Hut gegen die nächtliche Kälte geschützt, von Haus zu Haus zu ziehen und lateinische Lieder zu singen. Die 21 Jugendlichen, die in diesem Jahr diesen besonderen Brauch aufrechterhalten wollen, haben sich seit Beginn der Coronakrise einige Gedanken zum diesjährigen Ablauf gemacht. Unter besonderer Rücksichtnahme auf die älteren Dorfbewohner und Risikogruppen, wurde beschlossen, im Nachhinein keine Geld- und Sachspenden einzusammeln, jedoch soll diese seit Menschengedenken praktizierte Tradition unter keinen Umständen ausfallen. Als Lösung dieses Problems werden somit in diesem Jahr alle ehemaligen O-Crux-Ssänger, egal welchen Alters, eingeladen, in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag um Mitternacht nach dem Glockenschlag das O-Crux-Ave-Lied auf dem Balkon oder vor dem Haus auf der Straße anzustimmen. Ebenfalls das Ave-Maria um Mitternacht von Karfreitag auf Karsamstag.

In diesem Jahr soll der Brauch generationenübergreifend stattfinden. Herzliche Einladung ergeht von den diesjährigen Sängern: Andreas Eitel, Fabian Hepp, Niko Kaufmann, Max Michel, Moritz Dornbusch, Niklas Dornbusch, Patrick Wolz, Philipp Rappel, Robin Baumann, Sasha Scheurich, Thomas Pfenning, Timo Dornbusch, Tobias Weierich, Patrick Schwaben, Jonas Dornbusch, Daniel Franz, Maximilian Bausewein, Julian Mair, Lukas Zöller und Gabriel Watzka. Bei einer Normalisierung der Situation im kommenden Jahr, freuen sich die Sangesbrüder wieder, singend durch die nächtlichen Straßen zu ziehen. hw

