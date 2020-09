Sieben weitere Infektionen

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell (Stand: Freitag, 18. September, 9 Uhr) 16 positiv auf Covid-19 getestete Personen Am Freitag, 11. September, wurden neun positiv auf Covid-19 getestete Personen gezählt. damit stieg die zahl der Infizierten innerhalb einer Woche um sieben Fälle.

Insgesamt gab es im Landkreis Main-Spessart bislang 211 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Vergleich zum Freitag, 11. September: 198 positiv auf Covid-19 getestete Personen). Genesen sind davon 189 Personen (Vergleich zum Freitag, 11. September: 183 Personen genesen). Die Zahl der an bzw. mit Sars-CoV-19 Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Es befinden sich 91 Personen in häuslicher Quarantäne. (Vergleich zum Freitag, 11. September: 79 Personen in häuslicher Quarantäne).

