Sieben Personen positiv getestet

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell (Stand: Freitag, 28. August, 9 Uhr) sieben positiv auf Covid-19 getestete Personen. Wie das Landratsamt mitteilt, waren es am vergangenen Freitag noch zwölf positiv getestete Personen. Insgesamt gab es im Landkreis Main-Spessart 186 gemeldetet Infektionen, sieben mehr als noch vor einer Woche. Genesen sind davon 173 Personen, vergangene Woche waren es noch 161 Personen.

Die Zahl der an beziehungsweise im Zusammenhang mit Sars-CoV-19 Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Es befinden sich 24 Personen in häuslicher Quarantäne, vier mehr als am vergangenen Freitag. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.08.2020