Sieben Kilometer über sieben Brücken

Der Fremdenverkehrsverein Wertheim nahm zum ersten Mal am bundesweiten „Tag des Wanderns“ teil. Der Weg führte die Teilnehmer entsprechend des „Karat“-Hits über sieben Brücken.

Wertheim. „Wissen Sie, dass eigentlich unser ehemaliger OB Gläser für diese Tour verantwortlich ist?“ Udo Klüpfel hat sofort die Aufmerksamkeit der Wanderwilligen. Während der Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Wertheim erzählt, dass Stefan Gläser den Bau der siebten Brücke, des Rathausstegs, veranlasst habe, rüsten sich Inge Wettengel und Henry Greb für die sieben Kilometer lange Tour. Diese wird sie nicht nur über sieben Brücken, sondern auch in ihren Heimatort nach Kreuzwertheim bis zur Prassek-Scheune führen.

„Wir sind bei den Wanderungen des Vereins oft dabei“, sagt Henry Greb. Die Geselligkeit und die Bewegung an der frischen Luft bilden für ihn den Antrieb. „Heute hat uns auch das Thema der Wanderung sehr interessiert“, ergänzt seine Lebensgefährtin. Mit seinen 83 Jahren ist Greb einer der ältesten Teilnehmer an dieser Wanderung.

Mit der Enkelin

Die Jüngste dagegen zählt gerade einmal 19 Jahre. Antonia Freudenberger aus Waldenhausen wurde von ihrer Oma Marianne überzeugt, mitzukommen. „Weil ich weiß, dass meine Enkelin gern wandert, habe ich sie überredet“, meint Marianne mit einem verstohlenen Blick in Richtung Enkelin. Doch die lächelt. Auch die beiden finden das Motto der Wanderung spannend.

Für Ingrid Merkert aus Grünenwört ist das Thema eher zweitrangig. Sie ist seit mehr als zehn Jahren immer mit von der Partie. „Ich erinnere mich noch an unsere erste Wanderung. Da waren wir gerade mal 13 Leute und es hat in Strömen geregnet.“

Ganz anders an diesem sonnigen Freitag. Auf über 40 Personen ist die Menschenmenge inzwischen angewachsen – so groß, dass Udo Klüpfel sich gezwungen sieht, drei Gruppen einzuteilen. Die werden dann zusätzlich von Stadtführer Karl-Heinz Sommer und Günther Ries über die sieben Brücken geführt. An jedem dieser Bauwerke wird übrigens kurz Halt gemacht, um wissenswerte Fakten über die jeweilige Brücke weiterzugeben. Und so erfahren die Wanderer beispielsweise, dass die Eisenbahnbrücke 1881 gebaut wurde, man früher sogar zu Fuß darüber laufen konnte und sie bis 1976 in Betrieb war. „Heute ist sie ein Schandfleck“, ruft eine Frau in die Runde. „Nein, ein Industriedenkmal“, weiß Brigitte Kohout. Die Gemeinderätin hat sich ganz privat der Wandergruppe angeschlossen.

Eines wird schon an dieser ersten Station klar: Die Stimmung unter den Teilnehmern ist gelöst. Man spricht sich locker mit „Du“ an und scherzt schon mal. Viele können mit ihren Erinnerungen sogar noch weitere kleine „Puzzleteile“ zur jeweiligen Geschichte beitragen.

Abgesehen von der Eisenbahnbrücke werden alle anderen sechs Brücken natürlich überquert, wie beispielsweise der 76 Meter lange Rathaussteg, der 2002 gebaut wurde, bereits nach sieben Jahren ordentlich Rost angesetzt hatte und dessen Belag ausgetauscht wurde. Heute befindet er sich im Grafschaftsmuseum. „Der alte Boden war spiegelglatt. Ich bin sogar mal darauf ausgerutscht und habe mir blutige Knie geholt“ erzählt eine Frau.

Und weiter geht es zum neuen Meßbrückle, an dem natürlich geklärt wird, warum es so heißt. Musste es früher wegen Hochwasser mehrmals im Jahr abgebaut werden, so lässt sie sich seit 2006 anheben, weiß Udo Klüpfel.

Während man auf die anderen beiden Gruppen wartet, vertreibt Klüpfel seinen Zuhörern die Zeit mit Anekdoten. „Kennen Sie die vom Dotze-Karl?“, fragt er in die Runde. Und schon sind die Wanderer wieder mitten in der lebendigen Wertheimer Geschichte. Kurz gestört von einem Radfahrer wird dann auch deren Verhalten in der Stadt und auf den Brücken thematisiert.

Nach Bayern

Weiter geht es über die Tauberbrücke, die Odenwaldbrücke und die Spessartbrücke ins Nachbarland Bayern bis nach Kreuzwertheim und über die Main-Brücke wieder zurück. Udo Klüpfel hat sich beim Zusammenstellen der Tour vom Hit der ostdeutschen Gruppe Karat „Über sieben Brücken musst du geh’n“ inspirieren lassen. „Ich fand, sieben Kilometer über sieben Brücken ist irgendwie eine runde Sache“, sagt er.

Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder des Fremdenverkehrsvereins Wertheim für eine Wanderung, die jedes Mal unter einem anderen Gesichtspunkt durchgeführt wird. Doch an diesem Freitag waren nicht nur die Mitglieder des Vereins aufgerufen, sich an der frischen Luft zu bewegen. Und so finden sich in der Gruppe auch einige, die einfach nur Spaß am Wandern haben. „Raus in die Natur, sich bewegen, das Immunsystem stärken und dabei Kultur erleben – das ist immer unser Ziel“, so Klüpfel.

Der Termin für die Tour ist nicht zufällig. Es ist der „Tag des Wanderns“, den der Deutsche Wanderverband vor Jahren ins Leben gerufen hat. Er findet eigentlich im Mai statt, wurde aufgrund des Lockdowns jedoch verschoben.

Die Wertheimer nahmen in diesem Jahr übrigens zum ersten Mal an diesem Aktionstag teil. Ihre Beteiligung an den „Taubertäler Wandertagen“ dagegen ist seit längerem fester Bestandteil ihres Vereinslebens.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020