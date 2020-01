Sicherung der Mauer geht gut voran

Wertheim.Eingestürzt war die Mauer in der Pfarrgasse kurz vor Weihnachten binnen Sekunden (wir berichteten). Ihr Wiederaufbau ist eine komplexe Aufgabe, die sich noch lange hinziehen wird. Doch für die Bürger gibt es eine gute Nachricht: Voraussichtlich Mitte Februar kann der Zugang zur Tiefgarage Altstadt hinter der Stiftskirche wieder frei gegeben werden. Dann dürften die Sicherungsarbeiten abgeschlossen sein.

Im Rathaus besprachen am Dienstagnachmittag die Fachleute, wie es auf der Baustelle weitergeht. Unter Leitung von Baudezernent Armin Dattler nahmen neben den beteiligten Referaten auch Eigentümer Christian Freudenberger und Diplom-Ingenieur Nils Oehler teil.

Der geotechnische Fachberater fungiert als Bauleiter und koordiniert alle notwendigen Maßnahmen. Zunächst geht es um die Sicherung des Hangs, dann um den Wiederaufbau der eingestürzten Mauer und um die Sicherung der benachbarten Mauerbereiche.

Gleich nach den Weihnachtsfeiertagen haben die Sicherungsarbeiten begonnen. Seit Anfang Januar ist das Bauunternehmen Ribas damit beschäftigt, den Hang mit Ankern, die im Berg in Verbindung mit einer Spritzbetonschale befestigt werden, zu stabilisieren. Sobald die Sicherung abgeschlossen ist, kann der Zugang zur Tiefgarage wieder frei gegeben werden. Das dürfte etwa Mitte Februar sein.

Aufwendiger Wiederaufbau

Sehr viel aufwendiger ist die nächste Etappe: der Wiederaufbau der eingestürzten Mauer. Sie wurde vergangene Woche bei einem Vorort-Termin mit dem Landesdenkmalamt besprochen. Das Konzept sieht vor, die Sandsteinmauer so aufzubauen, dass sie möglichst der früheren Optik entspricht.

Für den Wiederaufbau braucht es neben einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung auch eine Baugenehmigung der Stadt. Bis alle Gutachten, Anträge und Kalkulationen vorliegen, bis die Ausschreibung veröffentlicht und der Auftrag vergeben ist, dürften dementsprechend einige Monate ins Land ziehen.

Baubeginn wird also im weiteren Verlauf des Jahres sein, näher eingrenzen lässt sich der Termin derzeit noch nicht. Baudezernent Armin Dattler sicherte in der Besprechung am Dienstag im Rathaus zu, dass die Stadtverwaltung auch das weitere Verfahren eng begleiten wird. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020